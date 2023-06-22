Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час конференції "Наша безпека не є само собою зрозумілою" в Празькому граді, попередив про ризики зменшення підтримки України з боку західних країн-союзників.

Джерело: Novinky

“Останні повідомлення про прогрес України можна вважати обережно-оптимістичними, проте не схоже, що війна завершиться найближчим часом. Навпаки, існує загроза сценарію замороженого конфлікту, що означатиме створення осередку перманентної безпекової нестабільності у Східній Європі”, – прокоментував очільник чеського уряду.

Також він зауважив, що подібний сценарій був би “досить виснажливим” у довгостроковій перспективі, тому Чехія разом з міжнародними партнерами зобов’язана зробити свій “вагомий внесок” у його запобігання.

“Виснаження – це найбільша загроза на нинішньому етапі. Я маю на увазі не тільки виснаження українських сил і виснаження можливостей, які ми можемо їм надати, але й виснаження підтримки та уваги з боку західних країн. Існує небезпека, що суспільство може незабаром втратити розуміння підтримки країни, на яку напали”, – підкреслив Фіала.

Прем’єр-міністр також наголосив, що Росія вже довела, що готова перетнути всі межі, в тому числі і людяності.

Варто нагадати, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на замороження війни з Росією, додавши, що країна також ніколи не прийме пропозицію сісти за стіл переговорів, хто б не займав пост президента Росії, якщо держава-агресор не виведе свої війська з нашої території.

Варто зазначити, деякі офіційні особи США вважають, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт, який триватиме роками чи навіть десятиліття, і поповнить ряди довготривалих протистоянь, до прикладу, як між Північною та Південною Кореями.

Водночас, як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, чимало держав почали “нагнітати ситуацію”, аби змусити Україну розпочати перемовини з Росією на умовах Кремля.

Натомість генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що переговори про припинення вогню на цей момент неможливі, оскільки і Росія, і Україна вірять, що можуть перемогти.