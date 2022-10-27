Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що його країна не може допомогти Україні з наданням деяких видів систем протиповітряної оборони через певні обмеження.

Про це повідомляє CNN.

За його словами, в Ізраїля є такі види озброєння, у яких немає експортної версії.

“Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили в руки наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але скрізь, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти”, — сказав Герцог.

Водночас він додав, що Ізраїль готовий допомогти Україні з нелетальним озброєнням.

Президент Ізраїлю, коментуючи критику в сторону його держави зауважив, що США та Європа теж відмовились надати Києву певні види озброєння та техніку.

Він також додав, що Єрусалим “аналізує ситуацію” щодо застосування Росією іранських дронів для атак на Україну.

Згідно з повідомленням українського президента Володимира Зеленського, РФ вже застосувала проти України близько 4000 іранських дронів-камікадзе. Окрім цього Зеленський заявив, що РФ могла платити Ірану за БПЛА надаючи Тегерану допомогу у ядерній програмі.

На це Герцог відповів, що у нього немає конкретної інформації про таку угоду та немає жодних додаткових доказів, необхідних для демонстрації того, що Іран становить небезпеку для “світового порядку та стабільності”.