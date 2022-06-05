Про це повідомило іспанське видання El Pais.

Танки перебувають у резерві на базі іспанської армії у Сарагосі вже як десять років. Країні їх продала Німеччина в 1995 році перед контрактом на виробництво Leopard. Вони мають на озброєнні 108 одиниць техніки, а можуть передати близько 40.

Танки можуть бути відремонтовані та передані українській армії. Проте для цього потрібна модернізація.

Іспанія запропонувала навчити українських бійців поводитися з Leopard. Навчання триватиме в Латвії, де перебуває контингент із 500 солдатів із шістьма танками Leopard 2E у межах операції НАТО. Надалі воїнів ЗСУ продовжать навчати в Іспанії.

Міноборони Іспанії замість переданих Україні ЗРК Shorad Aspide замінили іншою, більш досконалою системою. Відвантаження систем чекатиме завершення перемовин через групу в Штутгарті. Останні відповідальна за координацію військової допомоги Україні. Зазначимо, що ЗРК виробляє ракетна компанія MBDA з Європи.

Пропозиція надати ЗРК малої дальності Shorad Aspide поступила до іспанського прем’єра Педро Санчеса 21 квітня під час візиту до Києва. Певний час тривали перемовини, проте після його візиту до України вирушило судно з 200 тоннами боєприпасів та інших матеріалів.