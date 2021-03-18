Про це повідомляє видання RTE.

За легалізацію евтаназії проголосували 202 депутати, 141 проти та двоє утрималися.

До цього евтаназія в Іспанії була незаконною та каралася ув’язненням на термін до десяти років.

Закон набере чинності через три місяці. За цей час має відбутися період адаптації до нового закону. Зокрема, у країні повинні створити регіональні контрольні комітети, які розглядатимуть та санкціонуватимуть запити на евтаназію.

Просити евтаназію може будь-який повнолітній громадянин Іспанії, а також особи, які мають посвідку на проживання в країні. Однак існує низка обов’язкових умов.

Особа має надіслати запит на евтаназію особисто в письмовій формі. Після цього його розгляне спеціальна лікарська комісія. На розгляд запиту виділяють п’ять тижнів. Важливо, що за цей час людина має щонайменше чотири рази підтвердити своє бажання. Також за пацієнтом зберігається право відкликати запит у будь-який момент.

Евтаназію проводитимуть у медичній установі або в дома. При цьому медичні працівники мають право відмовитися від участі в процедурі.

Нагадаємо, що евтаназія вже легалізована в Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Канаді, Колумбії, а також у деяких штатах Австралії та США.