Міністерство оборони Іспанії оголосило про відправлення додаткової військової допомоги для України, яка містить у собі броньовані автомобілі, боєприпаси і батарею ППО.

Про це повідомляє іспанська газета El Pais з посиланням на міноборони Іспанії.

Пакет військової допомоги для України містить у собі близько 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії та повну батарею протиповітряної оборони. Також виділено 1000 тонн дизпального вартістю приблизно у 2,5 мільйони євро. Зокрема бронеавтомобілі й боєприпаси вже в розпорядженні української влади.

Окрім зброї, на “терміновий запит” Іспанія підготувала вантаж із 30 тисяч одиниць зимової військової форми, 15,6 тисячі курток, 15 тисяч костюмів та кількох тисяч одиниць додаткового одягу. Відправлення цього вантажу заплановано на вересень.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев зазначив, що найбільше Україну цікавить постачання 155-міліметрових гаубиць і 122-міліметрових мінометів. Про це він сказав уряду Іспанії.

“Процес непростий, але ми працюємо і дуже вдячні”, — наголосив Сергій Погорельцев.

Нагадаємо, що 24 серпня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про новий пакет допомоги до Дня Незалежності України. Новий пакет містить 54 мільйони фунтів стерлінгів. Борис Джонсон оголосив про допомогу в Києві. Новий пакет охоплюватиме сотні найсучасніших безпілотників та протитанкові боєприпаси.