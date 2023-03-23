Іспанія спорядить в Україну свою першу партію бойових танків Leopard 2A4 до кінця наступного тижня.

Про це повідомляють CNN та пресслужба міністерства оборони Іспанії.

У відомстві зазначили, що шість танків Leopard 2A4, які готують до відправлення в Україну, пройшли останні перевірки на заводі поблизу Севільї, що на півдні Іспанії.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала сьогодні, 23 березня, завод й повідомила, що незабаром туди прибудуть для перевірки та випробувань ще чотири танки Leopard 2A4, призначені для України.

Зазначимо, минулого тижня стало відомо, що перша група українських військових, яка навчалася керувати іспанськими танками, завершує навчання на військовій базі на півночі Іспанії.

Нагадаємо, що у лютому Маргарита Роблес повідомила, що країна надішле Україні шість танків Leopard. Проте згодом прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Київ до річниці повномасштабного вторгнення Росії, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив, що партія танків Leopard 2, які Іспанія планує спорядити в Україну, збільшиться до 10 одиниць.