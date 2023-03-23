Про це повідомляють CNN та пресслужба міністерства оборони Іспанії.
У відомстві зазначили, що шість танків Leopard 2A4, які готують до відправлення в Україну, пройшли останні перевірки на заводі поблизу Севільї, що на півдні Іспанії.
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала сьогодні, 23 березня, завод й повідомила, що незабаром туди прибудуть для перевірки та випробувань ще чотири танки Leopard 2A4, призначені для України.
Зазначимо, минулого тижня стало відомо, що перша група українських військових, яка навчалася керувати іспанськими танками, завершує навчання на військовій базі на півночі Іспанії.
Нагадаємо, що у лютому Маргарита Роблес повідомила, що країна надішле Україні шість танків Leopard. Проте згодом прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Київ до річниці повномасштабного вторгнення Росії, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив, що партія танків Leopard 2, які Іспанія планує спорядити в Україну, збільшиться до 10 одиниць.
- 22 березня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала проєктну угоду про спільне придбання боєприпасів державами-членами Європейського Союзу для поповнення запасів і продовження надання підтримки Україні.
- Пізно ввечері 12 січня в Іспанію прибули 225 українських військовослужбовців, зокрема 20 з яких пройдуть навчання на системах ППО HAWK для протидії повітряним атакам.
- Іспанія надасть 1,5 мільйона євро для реалізації проєкту культурного хабу у Львові.