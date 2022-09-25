Про це повідомили La Razоn .

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес наголосив, що їхня країна не має нічого проти російського народу.

“Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи в’язницею, а то й життям. Тим, хто намагається залишити країну, має бути надана така можливість”, – наголосив глава МЗС.

За його словами, росіяни можуть приїхати до Іспанії, якщо намагаються залишити свою країну.

Раніше обмеження запровадили Литва, Латвія, Естонія та Польща. Рішення набуло чинності 19 вересня. Пізніше Фінляндія оголосила, що планує долучитися до заборони, хоча раніше країна відмовлялася.

Серед обмежень для росіян з 12 вересня діє зупинення угоди про спрощення візового режиму з РФ. Згідно з рішенням Ради ЄС для громадян РФ передбачено триваліший та дорожчий процес отримання віз до країн ЄС.