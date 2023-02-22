Міністерка оборони Маргарита Роблес заявила, що Іспанія планує відправити в Україну шість танків Leopard 2A4.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами міністерки оборони Іспанії, з часом кількість танків, які планують відправити Україні, може зрости.

“Зараз ми ремонтуємо шість танків Leopard 2A4… з можливістю – якщо буде потрібно, і якщо про це попросять наші союзники – збільшити їх кількість”, – зазначила Маргарита Роблес.

Минулого місяця Роблес заявила, що Іспанія готова до відправлення танків Leopard німецького виробництва та діятиме в координації зі своїми західними союзниками після того, як Німеччина погодилася спорядити танки та заявила, що союзники по НАТО можуть зробити те саме.

За словами дослідника безпеки та оборони Фелікса Артеага з аналітичного центру Elcano, Іспанія має 108 танків 2A4. За його словами, близько половини іспанських танків знаходяться в північноафриканських анклавах Сеута і Мелілья, а ще 53 танки законсервовано на військовій базі в Сарагосі й потребують переобладнання.

Раніше повідомлялося про те, що уряд Іспанії, ймовірно, долучиться до постачання танків Leopard в Україну. Зараз іспанська армія є одним із лідерів за кількістю танків Leopard – 347 одиниць.