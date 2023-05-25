У межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країна спорядить ЗСУ ще чотири танки Leopard 2 та нову партію БТР M-113.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони Іспанії.

25 травня Роблес в режимі відеоконференції взяла участь у дванадцятій зустрічі формату “Рамштайн”, що є важливим форумом, який дозволяє Україні висловити свої потреби в озброєнні та служить орієнтиром для країн-партнерів для координації внесків або запуску спільних ініціатив щодо допомоги.

Контактна група з понад 40 країні, а також ЄС та НАТО, очолювана міністром оборони США, регулярно зустрічається з квітня 2022 року.

Під час виступу глава оборонного відомства Іспанії повідомила про оновлений статус постачань, зазначивши зокрема майбутню передачу ще чотирьох танків Leopard 2A4 і нової партії машин піхоти M-113.

Окрім цього, Роблес наголосила на значному прогресі у підготовці українських армійців на території Іспанії, де наразі вже пройшли навчання близько 1500 військовослужбовців.

На завершення свого виступу, міністерка акцентувала важливість єдності, рішучості та ефективності націй і організацій, які беруть участь у Контактній групі, і повторила, що вони можуть розраховувати на постійне зобов’язання Іспанії підтримувати Україну “стільки, скільки буде необхідно”.

Зауважимо, 25 травня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас взяв участь у дистанційній зустрічі у форматі Рамштайн, де презентував новий пакет військової допомоги Україні. Військова підтримка України Литвою незабаром досягне 465 млн євро.

25 травня відбулась 12-та зустріч у форматі “Рамштайн”, на якій глави оборонних відомств країни запевнили Україну у подальшій посиленій підтримці. Зокрема міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.

Також стало відомо, що Фінляндія спорядить Україні 16-й оборонний пакет допомоги вартістю у понад 100 мільйонів євро, повідомляє міністерство оборони країни.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить із французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним із найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.

M-113 — американський гусеничний бронетранспортер, перша серійна військова машина з алюмінієвим корпусом. Тривалий час був основним бронетранспортером армії США, стоїть на озброєнні армій багатьох країн світу, включно з Україною.