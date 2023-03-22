22 березня міністерка оборони Маргарита Роблес підписала проєктну угоду про спільне придбання боєприпасів державами-членами Європейського Союзу для поповнення запасів і продовження надання підтримки Україні.

Про це повідомляє COPE.

На цей час 18 країн приєдналися до цієї угоди, згідно з якою 2 000 млн євро інвестують в постачання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом дванадцяти місяців.

Проєкт фінансуватиметься Європейським фондом миру та дозволить “терміново розв’язати проблему нестачі боєприпасів” і “підвищити здатність європейської промисловості реагувати на поточні потреби та майбутні потреби”.

Це вперше використовується механізм спільної закупівлі зброї блоком.

20 березня глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.

17 березня в ЄС сперечалися щодо ключових деталей – через розбіжності щодо того, як має працювати план. Уряди заявляли про нестачу ясності відносно поточних рівнів боєприпасів у запасах країн ЄС. Пізніше повідомлялося, що перші замовлення за планом можуть бути реалізовані до кінця травня.

Натомість Польща переконує ЄС збільшити фонд для озброєння України.