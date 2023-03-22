Про це повідомляє COPE.
На цей час 18 країн приєдналися до цієї угоди, згідно з якою 2 000 млн євро інвестують в постачання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом дванадцяти місяців.
Проєкт фінансуватиметься Європейським фондом миру та дозволить “терміново розв’язати проблему нестачі боєприпасів” і “підвищити здатність європейської промисловості реагувати на поточні потреби та майбутні потреби”.
Це вперше використовується механізм спільної закупівлі зброї блоком.
20 березня глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
17 березня в ЄС сперечалися щодо ключових деталей – через розбіжності щодо того, як має працювати план. Уряди заявляли про нестачу ясності відносно поточних рівнів боєприпасів у запасах країн ЄС. Пізніше повідомлялося, що перші замовлення за планом можуть бути реалізовані до кінця травня.
Натомість Польща переконує ЄС збільшити фонд для озброєння України.
- В Євросоюзі вирішили підготувати вдвічі більше бійців Збройних сил України, ніж планувалося. Додатково планують тренувати 15 тисяч військових.
- Раніше за підсумками розмови з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем оголосили, що Євросоюз виділить 25 мільйонів єврона розмінування деокупованих районів, що перебувають під загрозою зникнення.
- Європейський Союз перерахував другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд для України. Надання коштів передбачено річним пакетом допомоги на 18 млрд євро.