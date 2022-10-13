Про це повідомляє CNN.
Остін наголосив, що “буквально сьогодні один із союзників зазначив, що надасть додаткові системи Hawk, про які просили українці”.
“Тож ми дякуємо Іспанії за дуже-дуже швидку відповідь”, – заявив він.
Міністр закликав інших союзників “копати глибше і також надавати додаткові можливості”.
Він також розповів про національні перспективні зенітно-ракетні системи (NASAMS), які США зобов’язалися надіслати в Україну, і німецькі системи IRIS-T, які вже постачаються. 10 жовтня Німеччина спорядила в Україну свою першу з чотирьох ракетних систем класу “повітря-повітря” IRIS-T SLM, повідомила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.
США зобов’язалися відправити в Україну загалом вісім NASAMS, але жоден поки що не прибув до країни.
Довідка. Система MIM-23 Hawk розроблена в 1960-х роках, але на озброєнні в Іспанії є модернізовані ЗРК. Це американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності, котрий був основним зенітним ракетним комплексом США та країн НАТО. Після модернізації досі перебуває на озброєнні двох десятків країн світу, і Європи зокрема. Дальність ліквідації цілей – до 50 км, висотність цілі – до 20 км.
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- Країни-члени НАТО мають намір посилити протиповітряну оборону України. Планується, що це буде пріоритетом військової допомоги.
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- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес запевнив, що у Заходу не закінчиться зброя для постачання Україні.