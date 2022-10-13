Міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції після засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі 13 жовтня заявив, що Іспанія надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони Hawk.

Про це повідомляє CNN.

Остін наголосив, що “буквально сьогодні один із союзників зазначив, що надасть додаткові системи Hawk, про які просили українці”.

“Тож ми дякуємо Іспанії за дуже-дуже швидку відповідь”, – заявив він.

Міністр закликав інших союзників “копати глибше і також надавати додаткові можливості”.

Він також розповів про національні перспективні зенітно-ракетні системи (NASAMS), які США зобов’язалися надіслати в Україну, і німецькі системи IRIS-T, які вже постачаються. 10 жовтня Німеччина спорядила в Україну свою першу з чотирьох ракетних систем класу “повітря-повітря” IRIS-T SLM, повідомила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

США зобов’язалися відправити в Україну загалом вісім NASAMS, але жоден поки що не прибув до країни.

Довідка. Система MIM-23 Hawk розроблена в 1960-х роках, але на озброєнні в Іспанії є модернізовані ЗРК. Це американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності, котрий був основним зенітним ракетним комплексом США та країн НАТО. Після модернізації досі перебуває на озброєнні двох десятків країн світу, і Європи зокрема. Дальність ліквідації цілей – до 50 км, висотність цілі – до 20 км.