Про це повідомляє CNN.

Остін наголосив, що “буквально сьогодні один із союзників зазначив, що надасть додаткові системи Hawk, про які просили українці”.

“Тож ми дякуємо Іспанії за дуже-дуже швидку відповідь”, – заявив він.

Міністр закликав інших союзників “копати глибше і також надавати додаткові можливості”.

Він також розповів про національні перспективні зенітно-ракетні системи (NASAMS), які США зобов’язалися надіслати в Україну, і німецькі системи IRIS-T, які вже постачаються. 10 жовтня Німеччина спорядила в Україну свою першу з чотирьох ракетних систем класу “повітря-повітря” IRIS-T SLM, повідомила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

США зобов’язалися відправити в Україну загалом вісім NASAMS, але жоден поки що не прибув до країни.

Довідка. Система MIM-23 Hawk розроблена в 1960-х роках, але на озброєнні в Іспанії є модернізовані ЗРК. Це американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності, котрий був основним зенітним ракетним комплексом США та країн НАТО. Після модернізації досі перебуває на озброєнні двох десятків країн світу, і Європи зокрема. Дальність ліквідації цілей – до 50 км, висотність цілі – до 20 км.