Іспанія готова надіслати Україні ще дві пускові установки зенітних ракет HAWK на додаток до чотирьох, які вона вже постачила для протидії російському вторгненню.

Про це пише The Local з посиланням на заяву іспанського уряду 10 листопада.

Міністерка оборони Маргарита Роблес зауважила, що дві додаткові пускові установки надішлють за запитом НАТО.

Мадрид на початку місяця заявив, що надсилає системи протиракетної та протиповітряної оборони, включаючи чотири пускові установки ракет HAWK і зенітно-ракетну систему Aspide.

“Ми твердо віддані Україні, тому що розуміємо, що вона здійснює своє законне право на самооборону”, — наголосила Роблес.

У її міністерстві повідомили, що з наступного тижня 64 військовослужбовці українських військових проходитимуть навчання в центральному іспанському місті Толедо з дезактивації вибухівки, розмінування та стрільби.

Двадцять один український військовий навчається поводженню з гаубицями 105/14 у південному місті Альмерія, а ще 19 навчилися користуватися системою протиповітряної оборони Aspide.

У міністерстві також повідомили, що Іспанія кожні два місяці навчатиме близько 400 українських військових.

Попереднього разу міністерство оборони Іспанії надало партію допомоги у жовтні. Вона охоплювала вісім броньованих автомобілів, дві карети швидкої допомоги та п’ять тонн медичних товарів. Тоді міністр оборони Олексій Резніков у Twitter подякував Іспанії за рішення передати чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk.

Довідка. Hawk – основний ЗРК НАТО часів Холодної війни, який цілком може посилити обороноздатність України. Це американська зенітна ракета середнього радіуса дії, попередник системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies. Вона стала на службу армії США у 1959.

Модифікацію, що має можливість використання двох видів ракет, було розроблено компаніями Kongsberg та Raytheon було прийнято на озброєння 1996 року.

Найкраще підходить для ураження сереньовисотних загроз, включаючи літаки, крилаті ракети, а також в умовах насичених рейдів та комплексних заходів протидії.

Основний і єдиний параметр бойових можливостей Hawk – ракета MIM-23.

Дальність знищення цілей – до 45-50 км, висота – до 20 км, швидкість ракети – 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Технічні характеристики: дальність виявлення цілей — до 100 км, дальність ураження цілей — до 50 км, максимальна висота цілі — до 20 км, вага – 590 кг, довжина – 5,08 м, боєголовка – 54 кг.