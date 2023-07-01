Повідомляє Володимир Зеленський в Facebook
“Наша сьогоднішня заява це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, і це більшість. Розраховуємо на підтримку України Іспанією на саміті Альянсу у Вільнюсі і Україна переконана, що на сьогодні існують усі підстави, щоби надати Україні запрошення до членства в НАТО”, – додав Зеленський.
У заяві зазначено, що “Іспанія підтверджує свою підтримку політики відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО від 2022 року та Декларації Мадридського саміту НАТО”.
Зеленський повідомив, що такі заяви від союзників мотивують українських захисників на полі бою.
“Наближення вступу в Євросоюз дуже мотивує наших захисників і захисниць, бо переконує, що Європа бачить, якою ціною наші люди захищають ті самі цінності, які вже захищені для кожної країни у складі Євросоюзу”.
Він також додав: “що ширше в Європі НАТО, то ширше в Європі простір миру”.
- Президент України Володимир Зеленський цієї п’ятниці, 30 червня, заявив, що Україна хоче “показати результати” на полі бою до наступного саміту НАТО в Литві 11 липня.
- 29 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава МЗС закликав надати чітке розуміння відносно шляху України до вступу в Альянс.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- Країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі.
- 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.