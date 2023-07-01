Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Іспанія підписали спільну декларацію, яка стала 21-м документом, що підтримує членство України в НАТО.

Повідомляє Володимир Зеленський в Facebook

“Наша сьогоднішня заява це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, і це більшість. Розраховуємо на підтримку України Іспанією на саміті Альянсу у Вільнюсі і Україна переконана, що на сьогодні існують усі підстави, щоби надати Україні запрошення до членства в НАТО”, – додав Зеленський.

У заяві зазначено, що “Іспанія підтверджує свою підтримку політики відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО від 2022 року та Декларації Мадридського саміту НАТО”.

Зеленський повідомив, що такі заяви від союзників мотивують українських захисників на полі бою.

“Наближення вступу в Євросоюз дуже мотивує наших захисників і захисниць, бо переконує, що Європа бачить, якою ціною наші люди захищають ті самі цінності, які вже захищені для кожної країни у складі Євросоюзу”.

Він також додав: “що ширше в Європі НАТО, то ширше в Європі простір миру”.