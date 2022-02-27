Про це міністерство транспорту Іспанії повідомило у Twitter.

Відповідно до принципів співпраці, встановлених Європейським Союзом, цей захід торкнеться всіх рейсів, що виконуються російськими авіакомпаніями, котрі використовують повітряний простір Іспанії, окрім гуманітарних.

Раніше про закриття авіапростору для літаків РФ повідомили у Великій Британії, Естонії, Латвії, Словенії, Румунії, Болгарії, Польщі, Чехії.