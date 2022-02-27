Країни Європейського Союзу одна за одною почали закривати свій повітряний простір для російської авіації після початку російської агресії в Україні. До них приєдналась Іспанія. Авіакомпанії країни-агресора почали масово скасовувати рейси.

Про це міністерство транспорту Іспанії повідомило у Twitter.

Відповідно до принципів співпраці, встановлених Європейським Союзом, цей захід торкнеться всіх рейсів, що виконуються російськими авіакомпаніями, котрі використовують повітряний простір Іспанії, окрім гуманітарних.

España procederá al cierre del espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Siguiendo las directrices de cooperación marcadas por la Unión Europea, esta medida tendrá efectos en los vuelos operados por las aerolíneas rusas que usen el espacio aéreo español. — Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) February 27, 2022

Раніше про закриття авіапростору для літаків РФ повідомили у Великій Британії, Естонії, Латвії, Словенії, Румунії, Болгарії, Польщі, Чехії.