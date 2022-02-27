Про це міністерство транспорту Іспанії повідомило у Twitter.
Відповідно до принципів співпраці, встановлених Європейським Союзом, цей захід торкнеться всіх рейсів, що виконуються російськими авіакомпаніями, котрі використовують повітряний простір Іспанії, окрім гуманітарних.
España procederá al cierre del espacio aéreo a las aerolíneas rusas.
Siguiendo las directrices de cooperación marcadas por la Unión Europea, esta medida tendrá efectos en los vuelos operados por las aerolíneas rusas que usen el espacio aéreo español.
— Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) February 27, 2022
Раніше про закриття авіапростору для літаків РФ повідомили у Великій Британії, Естонії, Латвії, Словенії, Румунії, Болгарії, Польщі, Чехії.
- Нагадаємо, країни Європи на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжують приймати різноманітні обмеження для країни-загарбника. Окрім потужних економічних санкцій, європейські держави продовжують закривати небо для російських авіакомпаній.
- Раніше стало відомо, що командування Повітряних Сил Збройних Сил України заявили про отримання великої партії ракет класу “повітря-повітря” від західних союзників.
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- Відомо, що Європейський Союз заморозить активи Центробанку РФ та російських бізнесменів.