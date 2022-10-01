Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

30 вересня міністерство оборони Іспанії повідомило про виліт Військово медично-транспортного літака Повітряних сил ЗС Іспанії C-295 у напрямку Польщі.

На борту літака – 300 кг медикаментів, які призначені для України. Серед них індивідуальні бойові (медичні) комплекти та респіратори.

У Польщі їх передадуть українським представникам. У Генштабі наголосили, що ці матеріали служитимуть для збільшення можливостей догляду за пораненими внаслідок війни.

“Цей політ засвідчує зобов’язання Іспанії перед Україною надавати постійну допомогу, яка виходить за межі підтримки військовими матеріалами”, – наголосили у Генштабі.

Також зазначається, що у Польщі літак забере 8-х поранених українців і згодом переправить їх до Іспанії.