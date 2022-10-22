Іспанія як країна НАТО посилить східний фланг Альянсу. До Болгарії і Румунії буде направлено 14 винищувачів.

Про це повідомило AFP.

До Болгарії скерують шість винищувачів Eurofighter і 130 солдатів. Перегрупування відбудеться з середини листопада до початку грудня для підготовки місцевих сил.

Ще вісім винищувачів F18M і 130 військовослужбовців направлять до Румунії. Це відбудеться з грудня по березень 2023 року. В іспанському міністерстві оборони зазначили, що перегрупування проведуть в межах стратегії НАТО “реагування і стримування”.

Також у Румунії розгорнуто радар повітряного спостереження дальнього радіуса дії з 17 жовтня. Він може залишитися в країні до кінця червня наступного року.

Зазначено, що Іспанія планує посилити місії своїх ВПС, які входять до складу “повітряного щита”. Раніше країна направила 12 винищувачів до Болгарії, Литви і Естонії. Це сталося після лютневого російського вторгнення до України.