Сьогодні, 1 липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час свого виступу у Верховній Раді України оголосив про виділення 55 млн євро на підтримку українського бізнесу та модернізацію шкіл.

Джерело: прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у ВРУ.

“Сьогодні Іспанія прийняла рішення про додаткове виділення 55 млн євро, в тому числі 51 млн євро через групу Світового банку, для фінансування малого та середнього бізнесу України, а також 4 млн євро через Програму розвитку ООН для забезпечення шкіл в Україні екологічно чистими та стійкими енергосистемами”, – сказав Педро Санчес.

Також він наголосив, що відбудова потребуватиме часу та інвестицій, і Іспанія підтримує Україну у цьому процесі. Зокрема, прем’єр-міністр Іспанії зазначив, що в окремих сферах, як от залізнична інфраструктура, іспанські компанії мають ноу-хау, які допоможуть Україні.

“Іспанський уряд підтримає фінансування для адаптації та модернізації інфраструктури у вашій країні. Однак ми розуміємо, що відбудова і процвітання настануть лише за умови досягнення довгострокової безпеки” – заявив Санчес.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 1 липня, очільник іспанського уряду Педро Санчес прибув до Києва.

“Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту” – написав Санчес. Він резюмував, що Іспанія підтримуватиме народ України, допоки у Європі не відновиться мир.

Раніше в Офісі президента України анонсували візит Педро Санчеса до Києва.

“Вважаю символічним, що цієї суботи, у перший день головування Іспанії в ЄС, на моє запрошення Україну відвідає з візитом пан прем’єр-міністр Іспанії Санчес. Уперше початок головування країни в ЄС буде підкреслено візитом в Україну. І це дуже багато говорить про те, якими важливими для нашої Європи будуть ці пів року”, – зазначив президент Зеленський.