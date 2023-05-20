Джерело: CNN.
Державна секретарка з питань рівності Ангела Родрігес розповіла, що функціонально програма буде схожа на застосунки на кшталт Splitwise, що покликані допомогти з розділом рахунків.
Додаток створюється для пар та сімей. Проте, як кажуть урядовці, його можна буде використовувати й для розподілу завдань між дітьми або сусідами по кімнаті.
До застосунку можна буде внести такі завдання, як миття посуду, приготування їжі, планування раціону родини, купівлю продуктів тощо. Програма сповіщатиме, якщо хтось виконуватиме менше або більше домашніх справ.
Бюджет додатка складав 211 тисяч євро. Запуск планується на літо 2023 року.
За даними дослідження іспанського Державного статистичного інституту, 46% жінок у гетеросексуальних стосунках виконують більшість домашньої роботи. Водночас серед чоловіків цей показник становить 15%.
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