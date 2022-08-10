Сьогодні, 10 серпня, в Іспанії набув чинності закон про енергоощадження на тлі "погроз" Росії щодо припинення постачання газу до Європи.

Про це повідомляє CNN.

“Після вторгнення Росії в Україну почастішали загрози часткового або повного припинення постачання природного газу з Росії до Європейського Союзу”, — йдеться в офіційній державній постанові Іспанії від 2 серпня.

План енергоощадження спрямований на скорочення попиту на газ та нафту в Іспанії на 5 відсотків у короткостроковій перспективі та розширення використання екологічних джерел енергії.

Країни-члени Європейського Союзу, зокрема Іспанія, погодилися на “добровільне скорочення попиту на природний газ на 15 відсотків цієї зими”. Відповідно до закону, схваленого урядом Іспанії, максимальна температура для кондиціонування повітря має становити до 27 градусів. Вимога поширюється на універмаги та невеликі магазини, вестибюлі готелів, кінотеатри, театри, аеропорти, вокзали та урядові будівлі.

Магазини зобов’язані вимикрти освітлення вітрин о 22:00, а урядові будівлі мають вимикати декоративне зовнішнє освітлення.

Водночас Мадридський регіональний уряд назвав правила “довільними та авторитарними”, а також неконституційними. Урядовці зі столиці поскаржилися, що закон соціалістичного уряду держави зробить Мадрид єдиною європейською столицею, яка вимикатиме світло вітрин магазинів о 22:00.

Також новим законом обмежать температуру опалення взимку максимум до 19C у тих же громадських місцях, де влітку діють правила кондиціонування повітря до 27C. Закон діятиме до 1 жовтня 2023 року.