Іспанія більше не отримуватиме вакцину проти коронавірусу від AstraZeneca, а рештками поділиться з іншими країнами через глобальну ініціативу COVAX.

Про це повідомляють іспанські відання The Local та Cadena SER.

Міністерство охорони здоров’я Іспанії вирішило більше не замовляти вакцину проти коронавірусу від AstraZeneca.

Останніми місяцями Іспанія використовувала цей препарат виключно для осіб з вікової групи старше 60 років. Напередодні влада 17 регіонів відзвітувала, що має достатню кількість вакцини, аби повністю імунізувати осіб з цільової групи, що вже отримали першу дозу AstraZeneca.

Станом на кінець червня щеплених цього віку було менш як 50%, на 19 липня — 78%. Ще більш як 1 мільйону осіб ще потрібна друга доза.

Загалом майже 4 млн осіб в країні були щеплені саме AstraZeneca. Країна планувала закупити 31 млн доз вакцини, але отримала 10 млн. Остання партія AstraZeneca була отримана країною більш як два тижні тому і більше постачання не планується.

Всі дози AstraZeneca, що залишатимуться, Іспанія хоче передати іншим країнам через глобальну ініціативу COVAX.

До прикладу, Мадрид вже повідомив, що поверне Міністерству охорони здоров’я близько 200 тисяч доз вакцини AstraZeneca, оскільки цільова група населення вже щеплена.