Про це повідомляє американський канал CNN.

За словами прем’єр-міністра Королівства Педро Санчеса, вже найближчим часом країна почне плавно пом’якшувати карантинні заходи, які були введені для зупинки поширення вірусу.

“Ми досягли піку, і тепер починається деескалація”, – сказав він.

Голова уряду також розповів, що в даний момент міністри працюють над планом повернення країни до нормального життя.

Відзначається, що сьогодні Іспанія є другою країною в світі за кількістю людей, інфікованих коронавірусом. Станом на 9 квітня в Королівстві було зафіксовано 148 тисяч випадків захворювання на COVID-19 і 15 тисяч смертей від вірусу.