Про це повідомляє американський канал CNN.
За словами прем’єр-міністра Королівства Педро Санчеса, вже найближчим часом країна почне плавно пом’якшувати карантинні заходи, які були введені для зупинки поширення вірусу.
“Ми досягли піку, і тепер починається деескалація”, – сказав він.
Голова уряду також розповів, що в даний момент міністри працюють над планом повернення країни до нормального життя.
Відзначається, що сьогодні Іспанія є другою країною в світі за кількістю людей, інфікованих коронавірусом. Станом на 9 квітня в Королівстві було зафіксовано 148 тисяч випадків захворювання на COVID-19 і 15 тисяч смертей від вірусу.
- Раніше повідомлялося, що поширення коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні можна відстежувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-мапи.
- В РНБО створили карту поширення COVID-19 в Україні та світі.
- В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.
- Показник летальності від коронавірусу в Україні становить 3,1 %. Це істотно менше, ніж, наприклад, в Італії чи Іспанії.Испании.