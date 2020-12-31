Іспанія і Великобританія домовилися про статус Гібралтару після Brexit

Про це повідомляє Reuters і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Угода була досягнута лише за кілька годин до повного виходу Великої Британії з Європейського союзу.

“Ми починаємо новий етап. Ми досягли попередньої угоди зі Сполученим Королівством щодо Гібралтару, яка дасть змогу нам усунути перешкоди та просунутися до загального процвітання”, – написав іспанський прем’єр у Twitter.

Міністр закордонних справ Іспанії Гонсалес Лайя заявив, що в рамках угоди Гібралтар, заморська територія Великобританії, яка розташована на південному краю Іспанії, залишиться частиною угод Європейського Союзу – таких, як Шенгенська зона.

Всі деталі угоди сторони обговорять протягом шестимісячного переходу.

Гібралтар не згадується в торговій угоді Євросоюзу та Великої Британії. За словами міністра закордонних справ Іспанії, без домовленості в четвер десятки тисяч іспанців і гібралтарців, які перетинають кордон щодня, були б змушені проходити прикордонний контроль.

Іспанія вимагає суверенітету над портом у гирлі Середземного моря, яким вона поступилася Великобританії в 1713 році після війни.