Для поїздки до Іспанії вже у березні не потрібно буде тестуватися на коронавірус. Влада країни презентувала програму для приваблення туристів — гостям надаватимуть актуальну інформацію про країну та поради з безпеки.

Про це повідомляє видання The Local.

Зараз всі, хто прибуває до Іспанії, мають пред’явити негативний тест на Covid-19, зроблений менш ніж за 72 години до поїздки. Однак іспанські органи влади у сфері туризму сподіваються, що до весни цю норму скасують.

Передусім перезапустити туризм мають намір острівні курорти. Яго Негеруела, міністр туризму Балеарських островів, анонсував, що безпечний туризм в Іспанії має розпочинатися з “кінця березня”, додавши: “Однак перш за все стоїть завдання позиціювання, продажу та пояснення світу, що острови Іспанії є безпечним місцем відпочинку”.

Кампанію вже представили міністр промисловості, торгівлі та туризму Реєс Марото та генеральний директор Національної ради з туризму Turespaña Мігель Санс.

“За допомогою цієї кампанії ми хочемо позиціювати туристичний бренд Іспанії як фактор, що впливає на безпеку подорожей, і зробити внесок у формування впевненості у туристів в тому, що вони знову приїдуть в нашу країну”, – сказав Марото.