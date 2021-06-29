Португалія та Мальта ввели обмеження для туристів із Великої Британії, які не пройшли повну вакцинацію.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Уряд Португалії заявляє, що туристам доведеться піти на 14-денний карантин, якщо у них не буде доказів того, що отримали другу дозу вакцини за два тижні до прибуття.

На Мальту можуть приїжджати туристи, які пройшли повну вакцинацію.

В Іспанії туристам, наприклад, із Великої Британії необхідно підтвердити, що вони повністю вакциновані, або надати негативний результат ПЛР-тесту після прибуття.

Нові карантинні заходи поширюються тільки на тих, хто їде в материкову Португалію, але не на Мадейру.

Прем’єрміністр Іспанії Педро Санчес у понеділок заявив, що обмежувальні заходи для мандрівників почнуть діяти через 72 години. Це стосується і тих, хто прибуває на Балеарські острови.

Уряд тієї ж Великої Британії ввів правило проходження двох тестувань і 10-денного карантину для громадян Португалії і материкової Іспанії.

На Мальту можуть потрапити тільки “повністю вакциновані мандрівники”, а також діти до 12 років, якщо їх будуть супроводжувати батьки, які отримали обидві дози вакцини. При цьому діти у віці від п’яти до 11 років повинні пред’явити негативний результату тесту ПЛР за останні 72 години.

Нагадаємо, що Гонконг заборонив всі пасажирські рейси з Великої Британії з 1 липня через постійне виявлення випадків “нових штамів вірусу”. Цей обмеження стосується і тих, хто не повністю вакцинований. Влада Гонконгу побоюються, що громадяни Великої Британії можуть бути розповсюджувачами нового Delta-штаму.