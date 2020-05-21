Іспанія може пустити туристів зі країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією, розглядаючи створення "безпечних коридорів".

Про це заявила міністр екологічного переходу і демографічного виклику Королівства, повідомляє міжнародна ділова газета Financial Times.

“Ми думаємо про безпечні коридори, оскільки така система дозволить приїжджати людям з регіонів, де число випадків зараження за останній тиждень, або два не збільшувалася більше ніж на 0,3% (на добу – Ред.). Таким чином, ми будемо знати, що статистична ймовірність заразитися буде приблизно однаковою як в місці відправлення, так і в точці призначення”, – сказала міністр.

Відзначається, що даний показник в Іспанії не збільшується більш ніж на 0,3 відсотка в день вже більше тижня.

При цьому підтверджена кількість смертей від коронавірусу вже протягом 5 днів не перевищує 110.

Передбачається, що “безпечні коридори” з Іспанією будуть відкриті з державами, де ситуація з коронавірусом приблизно така ж.

В цілому ж відкриття кордонів для туристів не відбудеться раніше липня.