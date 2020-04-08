Про це повідомляє іспанське видання El Pais.
“З 26 квітня, коли закінчиться продовжений термін надзвичайного стану, буде вжито інших прогресивних заходів, щоб громадяни могли поступово відновити “своє нормальне життя”, – розповіла міністр фінансів Королівства Марія Хесус Монтеро.
При цьому вона також зазначила, що ослаблення обмежень здійснюватиметься поступово і при дотриманні експертних рекомендацій.
“Після 26 квітня почнеться “деескалація” – це буде відбуватися таким чином, що громадяни зможуть поступово і впорядковано повертатися до нормального життя, на вулиці, площі, в дуже впорядкований спосіб життя, щоб не було нового піку і повернення інфекції”, – пояснила Монтеро.
Міністр підкреслила, що наразі уряд розробляє різні сценарії гнучкого зняття обмежень.
Відзначається, що кількість померлих від коронавірусу в Іспанії досягла 14 555 осіб.
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