З 22 листопада Іспанія тимчасово обмежила можливість поїздок для громадян України. Водночас вакциновані особи зберігають за собою право туристичних подорожей.

Про це повідомляє посольство України в Іспанії.

У роз’ясненні на мапі Міністерства закордонних справ зазначено, що відповідно до Наказу МВС Іспанії INT/1269/2020 від 19 листопада, що набуває чинності з 00 год. 00 хв. 22 листопада, Україну виключено із переліку країн, на резидентів яких не поширюються загальні обмеження щодо в’їзду до Іспанії.

“З 22 листопада, дозволятиметься в’їзд до Іспанії українських громадян, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 вакциною, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я або Європейським агентством лікарських засобів (після спливу 14 днів від дня отримання останньої дози)”, — заявили у відомстві.

Це правило не стосуватиметься дітей віком до 12 років. Вони можуть в’їжджати в країну без довідки про вакцинацію у супроводі батьків, які мають сертифікат про вакцинацію.

У посольстві України в Іспанії наголосили, що громадяни, які не мають сертифікату про вакцинацію, але мають тест ПЛР/антиген або сертифікат про одужання від COVID-19 також можуть подорожувати до країни. Водночас їхня мета поїздки має відповідати критеріям, які вказані у наказі INT 657/2020 МВС Іспанії під терміном “суттєві подорожі”.

Кому дозволено в’їжджати?

іноземцям, які мають дозвіл на проживання в одній з країн-членів ЄС, Шенгенського простору, Андоррі, Монако, Ватикані або Сан-Марино, та які прямують до відповідної країни постійного проживання, що має бути документально підтверджено;

власникам довготермінових віз, виданих однією з країн-членів ЄС або Шенгенського простору, які прямують до країни, яка видала відповідну візу;

медичним співробітникам, у тому числі дослідникам, або особам, які доглядають за людьми похилого віку, для виконання своїх обов’язків;

персоналу, який зайнятий у перевезенні вантажів, членів екіпажів морських та повітряних суден;

дипломатичному та консульському персоналу, співробітникам міжнародних організацій, військових або гуманітарних місій, з метою виконання посадових обов’язків;

студентам, які навчаються в одній з країн ЄС або Шенгенської Угоди, та мають відповідний дозвіл на навчання або візу, та які виключно прямують до країни, де має відбуватися навчання, і якщо в’їзд відбувається під час академічного курсу або не раніше ніж за 15 днів до його початку. У разі, якщо країною призначення є Іспанія та тривалість перебування не перевищує 90 днів, необхідне підтвердження, що навчання відбуватиметься у навчальному закладі, що зареєстрований у відповідному адміністративному реєстрі, а навчальний курс реалізується на денній формі і передбачає отримання диплома або сертифіката;

висококваліфікованим працівникам, які прибувають з метою виконання необхідної роботи, яка не може бути відкладена або здійснена дистанційно, а також учасників міжнародних змагань високого рівня, які відбуваються в Іспанії, що має підтверджуватися документально;

особам, які документально підтвердять наявність вимушених сімейних обставин;

особам, які документально підтвердять необхідність в’їзду через форс-мажорні обставини, внаслідок вимушеної потреби або з гуманітарних причин;

резидентам третіх країн, спеціальних адміністративних регіонів і територіальних утворень і органів влади, зазначені в додатку, за умови, що вони подорожують безпосередньо з них, проїжджали виключно через інші країни, включені в список, або здійснювали міжнародні транзити лише в аеропортах, розташованих у країнах, які не вказані в додатку. Щодо жителів Китаю, взаємність ще потрібно перевірити.

особам, які мають сертифікат про вакцинацію, визнану Міністерством охорони здоров’я Іспанії, за умови попередньої перевірки санітарними органами, а також неповнолітні супроводжуючі особи за критеріями, визначеними Міністерством охорони здоров’я. У випадку осіб, які проживають у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії і які прибувають безпосередньо з нього, окрім сертифіката про вакцинацію, довідка про негативний результат тесту на коронавірус, за формою, погодженою міністерством охорони здоров’я у розділі сьомому 1 Постанови від червня 4, 2021, Головного управління охорони здоров’я, щодо санітарного контролю, який буде проводитися в пунктах в’їзду в Іспанію.

Всім мандрівникам необхідно отримати QR-код у застосунку SpTh за 48 годин або менше до подорожі в Іспанію.