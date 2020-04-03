Кількість лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19 в Іспанії перевищила 117 тисяч. Так Іспанія стала найбільш постраждалою від COVID-19 країною Європи.

Про це свідчать дані міністерства охорони здоров’я Іспанії та департаменту цивільного захисту Італії.

За даними іспанського відомства, станом на 3 квітня в країні 117 710 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією. З їх майже 7,5 тисячі випадків були зафіксовані протягом доби. Кількість загиблих пацієнтів з COVID-19 досягла 10 935, з них 933 особи померли протягом останньої доби.

Водночас в Італії, за інформацією італійського відомства, загальна кількість заражених — 115 242. Число загиблих — 13 915, з них 760 — за останню добу.

Таким чином, Іспанія стала найбільш постраждалою від COVID-19 країною Європи та другою країною за кількістю хворих у світі.

Найбільша кількість випадків хвороби, як повідомляє університет Джона Хопкінса, сьогодні зафіксовано в США. Число підтверджених випадків хвороби з Сполучених Штатах досягло 245 тисяч. Близько 6 тисяч пацієнтів загинули.