Про це свідчать дані міністерства охорони здоров’я Іспанії та департаменту цивільного захисту Італії.
За даними іспанського відомства, станом на 3 квітня в країні 117 710 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією. З їх майже 7,5 тисячі випадків були зафіксовані протягом доби. Кількість загиблих пацієнтів з COVID-19 досягла 10 935, з них 933 особи померли протягом останньої доби.
Водночас в Італії, за інформацією італійського відомства, загальна кількість заражених — 115 242. Число загиблих — 13 915, з них 760 — за останню добу.
Таким чином, Іспанія стала найбільш постраждалою від COVID-19 країною Європи та другою країною за кількістю хворих у світі.
Найбільша кількість випадків хвороби, як повідомляє університет Джона Хопкінса, сьогодні зафіксовано в США. Число підтверджених випадків хвороби з Сполучених Штатах досягло 245 тисяч. Близько 6 тисяч пацієнтів загинули.
- Увечері 2 квітня кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в світі перевищило 1 млн. Понад 50 тисяч людей загинули.
- Станом на ранок 3 квітня в Україні зафіксовано вже 942 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 138 нових випадків.