Уряд Іспанії прийняв рішення послабити карантинні заходи, відповідно до яких дітям було заборонено залишати дім.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомлялося раніше, з 14 березня в Іспанії діють жорсткі карантинні заходи. Зокрема, протягом цього місяця було заборонено залишати будинки за будь-яких обставин.

Пізно ввечері у вівторок, 21 квітня, заявив міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла оголосив, що Іспанія дозволить дітям виходити з дому вже найближчими вихідними.

19 квітня прем’єр-міністр Педро Санчес анонсував відповідне нововведення. Однак тоді передбачалося, що дім зможуть залишати діти у віці до 12 років. Це викликало бурхливу реакцію жителів країни, які звинуватили уряд в тому, що заходи по відношенню до дітей є занадто суворими.

Міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла запевнив, що “уряд прислухається” до критики, в зв’язку з чим вік дітей, яким буде дозволено виходити з дому, був збільшений.

“На наступних вихідних я видаю наказ, що дозволяє дітям до 14 років гуляти з неділі, 26 квітня”, — сказав Ілла.

Відповідно до нових правил, повідомляє видання Politico, дітям до 14 років буде дозволено виходити на вулицю, однак лише в супроводі одного з батьків та у випадках необхідності: наприклад, в магазин, банк або аптеку.

22 квітня Кабінет Міністрів України продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року. З 11 травня Кабінет міністрів планує пом’якшити карантинні заходи. Зокрема, можуть відкрити парки і сквери, а також дозволити торгівлю непродовольчими товарами і роботу об’єктів побутових послуг.