Про це повідомляє телеканал CNN.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес знімає деякі обмеження на пересування та сферу обслуговування.

При цьому Санчес застеріг іспанців від самозаспокоєння, незважаючи на те, що рівень інфікування та смертей від коронавируса продовжує знижуватися.

“Я хочу, щоб мене зрозуміли, ми навіть не вступаємо у другу фазу … Режим тривоги триває, отже, загальна ізоляція триває”, – сказав він під час пасхального звернення.

За його словами, зняття деяких обмежень є прогресивним і виваженим.

За даними Університету Джона Хопкінса, Іспанія була однією з країн, що найсильніше постраждали від пандемії коронавируса – 166 831 інфікований і 17 209 смертей.

Санчес також сказав, що взяв на себе відповідальність за недостатні запаси захисного обладнання та одягу, наприклад, масок, – “але весь світ не був готовий”.