Іспанія відкриє свої кордони для країн ЄС, які входять до Шенгенської зони 21 червня, за винятком Португалії.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Уряд Іспанії заявив, що дозволить в’їзд в країну з країн Шенгенської зони ЄС з 21 червня. Крім того, кордони з Португалією будуть відкриті 1 липня.

Також іспанський уряд дозволив іноземним туристам в’їжджати в Іспанію без карантину з 1 липня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що з липня країна послабить обмеження і дозволить іноземцям в’їжджати в країну. Санчес зазначив, що туристи вже можуть планувати відвідуванням Іспанії. Він додав, що іспанська влада гарантє безпечні умови.

За словами Санчеса, рішення прийнято після кількох тижнів планування центральних і регіональних урядів.