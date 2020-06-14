Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Уряд Іспанії заявив, що дозволить в’їзд в країну з країн Шенгенської зони ЄС з 21 червня. Крім того, кордони з Португалією будуть відкриті 1 липня.
Також іспанський уряд дозволив іноземним туристам в’їжджати в Іспанію без карантину з 1 липня.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що з липня країна послабить обмеження і дозволить іноземцям в’їжджати в країну. Санчес зазначив, що туристи вже можуть планувати відвідуванням Іспанії. Він додав, що іспанська влада гарантє безпечні умови.
За словами Санчеса, рішення прийнято після кількох тижнів планування центральних і регіональних урядів.
- Туристичний сезон цього року не скасовується попри ситуацію з коронавірусом і карантином, тож українські туристи можуть розраховувати на відпочинок у низці країн. Так, будуть готові прийняти туристів Єгипет, Туреччина, деякі Балканські країни, Греція. Остання раніше планувала відкрити сезон з 1 липня.