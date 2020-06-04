Міністр туризму Іспанії Рейес Марото повідомив, що з 22 червня Іспанія відкриває сухопутні кордони з Іспанією і Францією.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Відмітимо, що на сьогодні, для всіх крім громадян Іспанії, в’їзд в країну заборонений.

Обмеження були введені в середини березня через епідемію коронавіруса.

Відзначається, що проблема відкриття кордонів є ключовою в Європі, оскільки країни, які сильно постраждали від епілемії коронавіруса, намагаються відновити економіку і поступово відновлюють пересування.

Обмеження в Іспанії планували скасувати 1 липня, однак зараз влада заявила, що це станеться раніше.

В цілому в Іспанії підтвердили 239 932 інфекції та 27 127 смертей.

Уряд поступово почав послабляти карантин, який був одним із найсуворіших у Європі. Під час його дії люди не могли виходити на прогулянку, а дітям зовсім заборонялося покидати свої будинки з будь-якої причини. Але Іспанія взяла під контроль свій спалах в останні тижні.