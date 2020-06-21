Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Уточнюється, що режим надзвичайного стану в Іспанії, який був введений 14 березня, завершився сьогодні, 21 червня.

“Ми сильно постраждали, але ми опиралися. Ми згладили криву, і ми зробили це разом. Ми залишимо позаду стан надзвичайного стану і введемо нове поняття нормальності”, – заявив прем’єр-міністр Педро Санчес.

За словами голови уряду, в королівстві загинули від коронавірусу вже більше 28 тисяч людей. Він також нагадав про ймовірність другої хвилі епідемії, якої необхідно уникнути за будь-яку ціну.

Відзначається, що Іспанія відкрила кордони для туристів з країн Європейського Союзу та Великої Британії. Пасажирам, які прибувають, будуть вимірювати температуру в аеропорту.

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.