Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Уряд Іспанії планує продовжити надзвичайний стан, введеного через епідемію COVID-19, до кінця червня. Про рішення повідомив прем’єр-міністр Педро Санчес в суботу, коли в країні спалахнули антиурядові протести.
“Цей шлях, – єдиний можливий”, – сказав Санчес.
Нагадаємо, Іспанія вперше ввела надзвичайний стан 14 березня.
Міністерство внутрішніх справ Іспанії, своєю чергою, ухвалило рішення, що з 15 і щонайменше до 24 травня в країні діятиме особливий контроль на повітряних і морських кордонах.
У країну будуть допущені лише резиденти Іспанії та іноземці, які тут постійно проживають (володіння будинком не є достатньою підставою), іноземні робітники, дипломати, медики та ті, хто подорожує через форс-мажорні обставини.
- Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес представив підготовлений урядом чотирьохетапний план ослаблення карантину в країні.
- 2 травня в Іспанії після семи тижнів самоізоляції через епідемію коронавірусу жителям дозволили займатися спортом на свіжому повітрі.
- Влада Іспанії дозволила громадянам виходити на вулиці з кількох причин після 48 днів суворої ізоляції. Але за перші вихідні поліція оштрафувала близько 37 тисяч осіб за порушення правил.