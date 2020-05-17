Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Уряд Іспанії планує продовжити надзвичайний стан, введеного через епідемію COVID-19, до кінця червня. Про рішення повідомив прем’єр-міністр Педро Санчес в суботу, коли в країні спалахнули антиурядові протести.

“Цей шлях, – єдиний можливий”, – сказав Санчес.

Нагадаємо, Іспанія вперше ввела надзвичайний стан 14 березня.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії, своєю чергою, ухвалило рішення, що з 15 і щонайменше до 24 травня в країні діятиме особливий контроль на повітряних і морських кордонах.

У країну будуть допущені лише резиденти Іспанії та іноземці, які тут постійно проживають (володіння будинком не є достатньою підставою), іноземні робітники, дипломати, медики та ті, хто подорожує через форс-мажорні обставини.