Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Уряд Іспанії планує продовжити надзвичайний стан, введеного через епідемію COVID-19, до кінця червня. Про рішення повідомив прем’єр-міністр Педро Санчес в суботу, коли в країні спалахнули антиурядові протести.

“Цей шлях, – єдиний можливий”, – сказав Санчес.

Нагадаємо, Іспанія вперше ввела надзвичайний стан 14 березня.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії,  своєю чергою, ухвалило рішення, що з 15 і щонайменше  до 24 травня в країні діятиме  особливий контроль на повітряних і морських кордонах.

У країну будуть допущені  лише  резиденти Іспанії та іноземці, які тут постійно проживають (володіння будинком не є достатньою підставою), іноземні робітники, дипломати, медики та ті, хто подорожує через форс-мажорні обставини.

  • Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес представив підготовлений урядом чотирьохетапний план ослаблення карантину в країні.
  • 2 травня в Іспанії після семи тижнів самоізоляції через епідемію коронавірусу жителям дозволили займатися спортом на свіжому повітрі.
  • Влада Іспанії дозволила громадянам виходити на вулиці з кількох причин після 48 днів суворої ізоляції. Але за перші вихідні поліція оштрафувала близько 37 тисяч осіб за порушення правил.