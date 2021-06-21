Уряд прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса має намір помилувати дев'ять каталонських лідерів, яких було ув'язнено за їхню роль в несанкціонованому референдумі про незалежність.

Про це повідомляє видання Reuters.

Санчес оголосив про наміри помилувати каталонських лідерів на заході в столиці регіону — Барселоні, на якому були присутніми близько 300 членів громадянського суспільства.

“Щоб досягти угоди, хтось повинен зробити перший крок. Уряд Іспанії зробить цей перший крок зараз”, — сказав Санчес. “Ми не очікуємо, що ті, хто прагне до незалежності, змінять свої ідеали, але ми очікуємо, що вони зрозуміють, що немає шляху, крім законного”, — сказав Санчес.

Уряд має розглянути відповідне рішення у вівторок, 22 червня. До числа тих, кого можуть звільнити впродовж кількох днів, входить Оріоль Жункерас, заступник голови уряду Каталонії під час референдуму 2017 року, який (засуджений до 13 років тюремного ув’язнення), і Рауль Ромева, який мав виконувати роль глави зовнішньополітичного відомства Каталонії (засуджений до 12 років).

Опозиційні партії в Мадриді оголосили, що оскаржуватимуть це помилування в суді, якщо таке рішення буде ухвалене. Водночас прихильники незалежності Каталонії одночасно із виступом Санчеса влаштували акцію протест з вимогою повної амністії ув’язнених.