Про це повідомляє видання Reuters.
Санчес оголосив про наміри помилувати каталонських лідерів на заході в столиці регіону — Барселоні, на якому були присутніми близько 300 членів громадянського суспільства.
“Щоб досягти угоди, хтось повинен зробити перший крок. Уряд Іспанії зробить цей перший крок зараз”, — сказав Санчес.
“Ми не очікуємо, що ті, хто прагне до незалежності, змінять свої ідеали, але ми очікуємо, що вони зрозуміють, що немає шляху, крім законного”, — сказав Санчес.
Уряд має розглянути відповідне рішення у вівторок, 22 червня. До числа тих, кого можуть звільнити впродовж кількох днів, входить Оріоль Жункерас, заступник голови уряду Каталонії під час референдуму 2017 року, який (засуджений до 13 років тюремного ув’язнення), і Рауль Ромева, який мав виконувати роль глави зовнішньополітичного відомства Каталонії (засуджений до 12 років).
Опозиційні партії в Мадриді оголосили, що оскаржуватимуть це помилування в суді, якщо таке рішення буде ухвалене. Водночас прихильники незалежності Каталонії одночасно із виступом Санчеса влаштували акцію протест з вимогою повної амністії ув’язнених.
- Нагадаємо, 27 жовтня 2017 року парламент Каталонії оголосив про незалежність від Іспанії, після чого в регіоні почалася тривала політична криза.
- Сенат Іспанії того ж дня проголосував за активацію статті 155 конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії. Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про припинення повноважень голови Каталонії Карлеса Пучдемона і його уряду, а також про розпуск парламенту регіону.
- У 2019 році Верховний суд Іспанії виніс вироки 12 каталонським політикам у зв’язку з референдумом про незалежність регіону у 2017 році. Дев’ятеро з них отримали тюремні терміни від 9 до 13 років. Ще троє були визнані винними в непокорі і оштрафовані, але не ув’язнені. Всі 12 політиків заперечували звинувачення.
- Через це в Каталонії з новою силою почалися протести, детальніше про це — у фоторепортажі #Букв.