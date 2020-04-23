Парламент Іспанії проголосував за продовження надзвичайного стану в країні у зв'язку з епідемією коронавірусу до 9 травня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Крім продовження заходів карантину, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес згадав, що його уряд “впроваджує систему контролю” для туристів “щоб уникнути більшої кількості хворих”.

“Це розширення відрізняється від інших. Я вперше говорю про це, розуміючи перспективу поліпшень. У цей період почне працювати план поступового скасування обмежень”, – додав прем’єр.

Санчес пояснив, що вихід країни з карантину буде повільним, поступовим, послідовним і безпечним.

“Кожна помилка, яку ми зробимо зараз, кожна проблема, після якої ми зазнаємо невдачі, кожна затримка, спричинена іншими інтересами, буде впливати на те, що буде з нами в найближчі місяці і роки”, – додав він.

В Іспанії обмеження в зв’язку з коронавірусом діють з 14 березня.

Наразі Іспанія досягла піку поширення коронавірусу. Тепер робота органів охорони здоров’я спрямована на те, щоб число нових випадків постійно йшло на зниження.