Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Крім продовження заходів карантину, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес згадав, що його уряд “впроваджує систему контролю” для туристів “щоб уникнути більшої кількості хворих”.
“Це розширення відрізняється від інших. Я вперше говорю про це, розуміючи перспективу поліпшень. У цей період почне працювати план поступового скасування обмежень”, – додав прем’єр.
Санчес пояснив, що вихід країни з карантину буде повільним, поступовим, послідовним і безпечним.
“Кожна помилка, яку ми зробимо зараз, кожна проблема, після якої ми зазнаємо невдачі, кожна затримка, спричинена іншими інтересами, буде впливати на те, що буде з нами в найближчі місяці і роки”, – додав він.
В Іспанії обмеження в зв’язку з коронавірусом діють з 14 березня.
Наразі Іспанія досягла піку поширення коронавірусу. Тепер робота органів охорони здоров’я спрямована на те, щоб число нових випадків постійно йшло на зниження.
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