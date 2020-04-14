Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла заявив, що країна досягла піку поширення коронавірусу. Нова мета - не допустити нових сплесків в подальшому.

Про це повідомляє місцеве видання La Razon.

Якщо порівнювати показники кількості нових випадків зараження, то в понеділок їх було тільки на 2% більше (3477), ніж у неділю, тобто днем ​​раніше.

При цьому, значно збільшилася кількість пацієнтів, які одужують. Таких по 6% на добу. Кількість смертей становить близько 3% на добу, а раніше досягала 10%.

“Ці дані підтверджують, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, – сказав міністр.

Також він подякував громадянам за те, що вони дотримувалися рекомендацій медиків і влади, дотримуючись правил соціального дистанціювання та карантинних заходів.

Міністр зазначив, що незважаючи на позитивну динаміку, Іспанія все ще перебуває на карантині.

“Ми не починаємо процес скасування обмежень на соціальне дистанціювання і пересування людей”, – заявив він.

Зазначимо, станом на 13 квітня Франція — 4-а найбільш постраждала від коронавируса країна світу. Кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в країні наблизилося до 138 тисячам, 14,9 тисяч пацієнтів з коронавирусной інфекцією загинули.