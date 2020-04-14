Про це повідомляє місцеве видання La Razon.
Якщо порівнювати показники кількості нових випадків зараження, то в понеділок їх було тільки на 2% більше (3477), ніж у неділю, тобто днем раніше.
При цьому, значно збільшилася кількість пацієнтів, які одужують. Таких по 6% на добу. Кількість смертей становить близько 3% на добу, а раніше досягала 10%.
“Ці дані підтверджують, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, – сказав міністр.
Також він подякував громадянам за те, що вони дотримувалися рекомендацій медиків і влади, дотримуючись правил соціального дистанціювання та карантинних заходів.
Міністр зазначив, що незважаючи на позитивну динаміку, Іспанія все ще перебуває на карантині.
“Ми не починаємо процес скасування обмежень на соціальне дистанціювання і пересування людей”, – заявив він.
Зазначимо, станом на 13 квітня Франція — 4-а найбільш постраждала від коронавируса країна світу. Кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в країні наблизилося до 138 тисячам, 14,9 тисяч пацієнтів з коронавирусной інфекцією загинули.
- Як повідомлялося раніше, 15 березня у Франції, слідом за Італією та Іспанією, оголосили про посилення надзвичайних обмежень для боротьби з епідемією коронавірусу.
- В кінці березня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок військової операції під назвою “Стійкість” (Résilience) для підтримки боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.