За останні два тижні Іспанія піднялася на перше місце в Європі за кількістю заражених коронавірусом з показником 132,2 випадків на 100 000 населення.

Про це оголосив Європейський центр з контролю і профілактиці захворювань, повідомляє El Pais.

“Протягом останніх декількох днів епідситуація в країні погіршується. З п’ятниці 14 серпня за понеділок в Іспанії виявили 16 269 нових заражень”, – повідомили в міністерстві охорони здоров’я.

Минулого тижня у всіх регіонах Іспанії закрили нічні клуби й заборонили куріння на відкритому повітрі, оскільки неможлива соціальна дистанція.

Серед інших заходів — мінімальна соціальна дистанція в 1,5 метра в приміщеннях барів та інших закладах. За одним столом можуть перебувати не більше десяти осіб.

Міністерство охорони здоров’я Іспанії просить обмежувати зустрічі до 10 осіб і періодично проводити тести на COVID-19 в будинках для людей похилого віку.