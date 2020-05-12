Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відповідний указ видало Міністерство охорони здоров’я Іспанії.

Нове правило почне застосовуватися вже з п’ятниці, 15 травня, і до кінця періоду надзвичайного стану, який поки що діє до 24 травня. За необхідності влада країни може продовжити режим НС ще на два тижні або більше. Дія указу розповсюджується на “людей, які прибувають з інших країн”.

Як зазначив голова Координаційного центру з оповіщення і надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Фернандо Сімон, тепер, коли ситуація зі спалахом коронавірусу в Іспанії поліпшується, “люди з інших країн можуть становити один із найбільших ризиків”, інформує видання El Pais.

Відтак, Іспанія бере приклад з інших європейських країн, які також вводять 14-денну ізоляцію для мандрівників, котрі в’їжджають на їхню території. Досі обов’язковий карантин в Іспанії діяв лише для репатрійованих жителів країни та іспанців, які повернулися з Італії.

Згідно з новими правилами, будь-яка людина з іншої країни після приїзду до Іспанії має залишатися у себе вдома чи в орендованому житлі протягом двох тижнів. Виходити можна буде лише по харчові продукти харчування й медикаменти, для звернення по медичну допомогу, а також в інших невідкладних ситуаціях. При виході з приміщення носіння захисної маски буде обов’язковим.

Ці обмеження не стосуватимуться прикордонників, далекобійників, членів екіпажів літаків та медичних працівників при виконанні їхніх обов’язків, якщо вони не контактували з людьми, у яких було діагностовано коронавірус.

Органи охорони здоров’я можуть зв’язуватися з особами, котрі перебувають на карантині, для перевірки стану їхнього здоров’я. У разі появи симптомів коронавірусу слід звертатися в регіональні служби охорони здоров’я.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії, своєю чергою, ухвалило рішення, що з 15 і щонайменше до 24 травня в країні діятиме особливий контроль на повітряних і морських кордонах.

У країну будуть допущені лише резиденти Іспанії та іноземці, які тут постійно проживають (володіння будинком не є достатньою підставою), іноземні робітники, дипломати, медики та ті, хто подорожує через форс-мажорні обставини.