З 27 липня українські туристи можуть подорожувати до Іспанії.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

“Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС”, – зазначив міністр.

Подорожувати можуть громадяни, які мають свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест на коронавірус.

Мова йде про негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до подорожі або негативний результат швидкого тестування за 48 годин до в’їзду. Також дозволяється в’їзд для тих українців, які мають довідку про одужання.

🇪🇸Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС. На в’їзді:

👉свідоцтво про повну вакцинацію

або

👉свіжий негативний тест Всі актуальні умови в’їзду👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2021

Уряд Португалії прийняв рішення дозволити українським туристам в’їзд до країни. Громадяни України зможуть подорожувати по Португалії з 26 липня.