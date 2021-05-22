Іспанія з 7 червня дозволить в'їзд для вакцинованих проти коронавірусу туристів з будь-якої точки світу, зокрема і з країн, які не входять до Європейського союзу.

Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час відвідування міжнародної туристичної виставки FITUR, у Мадриді, інформує агентство Reuters.

За словами Санчеса, нове правило поширюватиметься на вакцинованих мандрівників, незалежно від країни походження. Таким чином влада країни розраховує відновити туристичний сектор, котрий значно постраждав через пандемію COVID-19.

“З 7 червня всі вакциновані люди і їхні сім’ї будуть вітатися в нашій країні, Іспанії, незалежно від країни їх походження”, – наголосив Санчес, якого цитує видання The Local.

Іспанське видання El Pais зазначає, що Санчес говорив про вакцини, затверджені Європейським агентством із лікарських засобів та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

За словами прем’єра, повернення туризму стане ключовим фактором відновлення економіки Іспанії.

Санчес також анонсував, що з 24 травня Іспанія дозволить туристам з низки країн, що не входять до ЄС, але входитимуть до списку країн із низьким ризиком зараження коронавірусом, в’їжджати без негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

До цього списку, зокрема, потрапили Велика Британія (звідки зазвичай до Іспанії приїжджає велика кількість туристів), а також Японія, Австралія, Нова Зеландія та Ізраїль.

“Їм тут будуть раді – більш ніж раді – без обмежень та контролю за станом здоров’я”, – повідомив Санчес журналістам.

Варто зазначити, що Іспанія була однією з країн Європи, які найбільше постраждали від епідемії коронавірусу. У країні з початку епідемії зареєстрували понад 78 тисяч смертей від коронавірусу та більш ніж 3,6 млн випадків захворювання.

Зараз же рівень інфікування в Іспанії знизився, оскільки вакцинація швидко просувається. Це дозволило більшості регіонів країни скасувати комендантську годину.

До пандемії Іспанія була другою за відвідуваністю країною світу серед туристів. Минулого року туризм у країні впав на 80%.

Влада Іспанії очікує, що вже до кінця цього року в Іспанію приїде 70% туристів від рівня до пандемії.