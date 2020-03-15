Про це пише американське видання Washington Post.
Таким чином на карантині опинилися 47 млн жителів країни.
Варто зазначити, що у дружини прем’єр-міністра Іспанії Марії Бегонії Гомес виявився позитивний результат на вірус.
Іспанцям наполегливо рекомендують сидіти вдома, не виходити в людні місця без крайньої на те необхідності. Подорожувати по країні вони можуть тільки в разі крайньої потреби.
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Обмеження діятимуть протягом 15 днів. По всій країні закрили бари, ресторани та готелі, припинені будь-які збори та релігійні служби. Школи та університети також закриті.
Після Італії Іспанія стала найбільш постраждалою країною в Європі, число підтверджених випадків коронавірусу зросла більш ніж на 1500 осіб за ніч з п’ятниці на суботу. Станом на вечір суботи в Іспанії було підтверджено понад 6000 випадків. Кількість смертей до вечора суботи склало 190 осіб.
- 11 березня влада Італії вирішила посилити карантинні заходи через спалах коронавірусу COVID-19. Так, прийнято рішення закрити всі торгові заклади, крім продуктових магазинів і аптек.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.