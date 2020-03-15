Іспанія стала другою європейською країною, яка закрила кордони і оголосила загальнонаціональний карантин через спалах коронавірусу.

Про це пише американське видання Washington Post.

Таким чином на карантині опинилися 47 млн жителів країни.

Варто зазначити, що у дружини прем’єр-міністра Іспанії Марії Бегонії Гомес виявився позитивний результат на вірус.

Іспанцям наполегливо рекомендують сидіти вдома, не виходити в людні місця без крайньої на те необхідності. Подорожувати по країні вони можуть тільки в разі крайньої потреби.

Обмеження діятимуть протягом 15 днів. По всій країні закрили бари, ресторани та готелі, припинені будь-які збори та релігійні служби. Школи та університети також закриті.

Після Італії Іспанія стала найбільш постраждалою країною в Європі, число підтверджених випадків коронавірусу зросла більш ніж на 1500 осіб за ніч з п’ятниці на суботу. Станом на вечір суботи в Іспанії було підтверджено понад 6000 випадків. Кількість смертей до вечора суботи склало 190 осіб.