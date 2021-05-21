В Іспанії заявили, що офіційно знімають обмеження з туристів, які приїдуть до країни з території Японії та Великої Британії. Зміни запрацюють з понеділка, 24 травня.

Про це повідомляє ВВС.

Наразі йдеться про те, що туристи з Японії та Великої Британії відтепер можуть не здавати ПЛР-тести, коли приїдуть та поїдуть з Іспанії. Попри зняття деяких обмежень, британським громадянам все одно рекомендують не їздити за кордон, зокрема – в Іспанію та інші країни ЄС.

Британські громадяни, які повернуться з Іспанії, змушені будуть пройти карантин.

“Ми ясно дали зрозуміти, що люди не повинні їздити до країн з жовтого списку на свята (в списку є Іспанія). Наша рекомендація не змінилася. Ми уважно слідкуємо за списком країн із зеленого списку й додаватимемо туди інші країни, коли буде така можливість”, – сказав представник голови британського уряду Бориса Джонсона.

Наразі основна країна в зеленому списку – Португалія. Там не діють карантинні обмеження.

Однак в країни із червоного та жовтого списків влада Британії не рекомендує громадянам їздити.

В Євросоюзі вже працюють над створенням “білого списку”. Це список країн, громадяни яких матимуть право вільно їздити в ЄС. Зараз в попередньо схваленому списку тільки сім країн, де низький рівень захворюваності коронавірусом. Це Австралія, Ізраїль, Нова Зеландія, Сінгапур, Таїланд, Південна Корея, Руанда. Цей список збираються остаточно затвердити через два тижні.

Європейські країни дещо посилили правила в’їзду для громадян інших держав. Наприклад, Іспанія вимагає від туристів, що приїздять з боку Франції сушею — негативний результат тесту на коронавірус. Велика Британія не пускає до себе мандрівників.