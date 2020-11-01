У суботу ввечері в Іспанії протестували проти обмежувальних заходів, запроваджених у країні через коронавірус. Протести відбулися у Мадриді, Малазі, Логроньйо та Сантандері.

Про це повідомляє газета elpais.com.

Заарештували загалом близько 60 осіб, близько 30 правоохоронців отримали поранення в сутичках. У Мадриді, зокрема, затримали 33 людей.

Як інформує видання, у центрі протестів – ультраправі та антисистемні групи.

Іспанці, насамперед, протестують проти комендантської години та точкових “локдаунів”. Протестувальники підпалювали контейнери, розбивали вітрини крамниць та банків. У Логроньйо учасники акції пограбували магазин і побилися з поліцією.

Saqueo de tiendas en Logroño durante los violentos disturbios contra las restricciones https://t.co/VOUCIo8UIC pic.twitter.com/DlNzCxbJZY — EL MUNDO (@elmundoes) October 31, 2020

Голова іспанського уряду Педро Санчес засудив протести.