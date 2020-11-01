Про це повідомляє газета elpais.com.
Заарештували загалом близько 60 осіб, близько 30 правоохоронців отримали поранення в сутичках. У Мадриді, зокрема, затримали 33 людей.
Як інформує видання, у центрі протестів – ультраправі та антисистемні групи.
Іспанці, насамперед, протестують проти комендантської години та точкових “локдаунів”. Протестувальники підпалювали контейнери, розбивали вітрини крамниць та банків. У Логроньйо учасники акції пограбували магазин і побилися з поліцією.
Saqueo de tiendas en Logroño durante los violentos disturbios contra las restricciones https://t.co/VOUCIo8UIC pic.twitter.com/DlNzCxbJZY
— EL MUNDO (@elmundoes) October 31, 2020
Голова іспанського уряду Педро Санчес засудив протести.
- В історичній частині Італії, Флоренції, 20 осіб затримали в результаті антикарантинних протестів, які переросли в жорсткі зіткнення з поліцією.