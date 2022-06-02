Поштова служба Іспанії створила та випустила марку на підтримку України.

Про це повідомляється на сайті державної поштової служби Іспанії Correos.

Іспанська пошта випустила марку “Іспанія з Україною”. Марка присвячена підтримці українського народу під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

В одному пакунку знаходиться 5 марок. Такий набір можна придбати за 8,75 євро (близько 276 грн).

“Блакитний і жовтий кольори, які зображені на поштовій марці, заполонили балкони і вулиці Іспанії. Все це на знак підтримки українського народу, який страждає від жорстких наслідків повномасштабного вторгнення РФ”, – йдеться у повідомленні поштової служби.

Угорі ліворуч розміщено надпис “Іспанія з Україною” разом з двома офіційними логотипами поштових операторів обох країн.

Окрім того, поштова служба Correos допомагала з відправленням їжі та ліків із Севільї в Україну.

“Також ми відправляємо кошти для підтримки реагування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на надзвичайну гуманітарну ситуацію в Україні”, – зазначається у повідомленні.