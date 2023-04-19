Про це інформує CNN.
США та західні союзники надсилають військові вантажі для зміцнення оборони України.
Кадри, опубліковані іспанськими ЗМІ, показали відео шести танків у місті. Очікується, що Leopard 2 разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправлення на передову в Україні до кінця квітня.
Міністерка оборони Іспанії заявила минулого місяця, що танки спорядять після Великодня, вони мали пройти ремонт та випробування на заводі в Кордові, на півдні Іспанії.
Танки Leopard 2 розглядаються як життєво необхідна сучасна військова техніка, яка зміцнить сили Києва. Відносно низькі вимоги до обслуговування танків порівняно з іншими моделями змушують експертів вважати, що Leopard можуть швидко допомогти Україні.
Раніше міністерка оборони Маргарита Роблес повідомила про те, що Іспанія планує найближчими днями відправити в Україну шість танків Leopard 2A4.
Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить із французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним із найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.
- Танки Leopard 2, які Португалія пообіцяла передати, вже прибули на територію України.
- Приблизно через два місяці після того, як німецький уряд вирішив постачити танки Leopard 2, Німеччина передала їх Україні.
- Нещодавно Норвегія підготувала та перевезла українцям танки. Вісім норвезьких танків досягли місця призначення і готові до дій у війні проти Росії.
- 10 квітня виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що країна готується вже до літа спорядити Україні близько 100 танків Leopard 1.
- До Польщі вже прибули вісім німецьких танків Leopard 2, які раніше Канада обіцяла передати Україні.