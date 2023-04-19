Шість танків Leopard 2, котрі Іспанія дарує Києву, прибули до порту Сантандер у північній частині країни. Очікується, що танки разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, підготують до відправлення на передову в Україні до кінця місяця.

Про це інформує CNN.

США та західні союзники надсилають військові вантажі для зміцнення оборони України.

Кадри, опубліковані іспанськими ЗМІ, показали відео шести танків у місті. Очікується, що Leopard 2 разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправлення на передову в Україні до кінця квітня.

Міністерка оборони Іспанії заявила минулого місяця, що танки спорядять після Великодня, вони мали пройти ремонт та випробування на заводі в Кордові, на півдні Іспанії.

Танки Leopard 2 розглядаються як життєво необхідна сучасна військова техніка, яка зміцнить сили Києва. Відносно низькі вимоги до обслуговування танків порівняно з іншими моделями змушують експертів вважати, що Leopard можуть швидко допомогти Україні.

Раніше міністерка оборони Маргарита Роблес повідомила про те, що Іспанія планує найближчими днями відправити в Україну шість танків Leopard 2A4.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить із французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним із найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.