Іспанія скерувала військові кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО в Середземному та Чорному морі на тлі зростання напруги через нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Міністерка зауважила, що іспанський тральщик вже рухається у напрямку Середземного та Чорного морів. Також очікується, що за декілька днів з іспанського порту вирушить фрегат іспанських ВМС.

Окрім цього, в Іспанії розглядають можливість щодо скеровування військових літаків до Болгарії.

“Росія не вказуватиме жодній країні, що їй робити. НАТО захищає та захищатиме суверенітет будь-якої країни, котра може або хоче приєднатися до НАТО”, – зазначила Маргарита Роблес.

При цьому, вона наголосила, що Іспанія досі надає перевагу “виключно дипломатичному шляху розв’язання конфлікту”.