Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Міністерка зауважила, що іспанський тральщик вже рухається у напрямку Середземного та Чорного морів. Також очікується, що за декілька днів з іспанського порту вирушить фрегат іспанських ВМС.
Окрім цього, в Іспанії розглядають можливість щодо скеровування військових літаків до Болгарії.
“Росія не вказуватиме жодній країні, що їй робити. НАТО захищає та захищатиме суверенітет будь-якої країни, котра може або хоче приєднатися до НАТО”, – зазначила Маргарита Роблес.
При цьому, вона наголосила, що Іспанія досі надає перевагу “виключно дипломатичному шляху розв’язання конфлікту”.
- Нагадаємо, у грудні 2021 року повідомлялось, що міністр оборони США Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі ВМС залишитися в Середземному морі через скупчення тисяч російських військ на кордоні з Україною.
- Також наприкінці грудня в акваторії Чорного моря кораблі Військово-Морських Сил України та Франції провели спільне тренування типу “PASSEX”.
- У The Washington Post повідомляли, що Азовське море може стати зоною військового конфлікту між Росією та Україною.
- Попри те, що США та Європа продовжують вести перемовини з Росією, Захід не може розглядати вимоги Москви щодо гарантій безпеки, поки РФ збирає війська біля українського кордону та планує військові навчання у Білорусі.
- Глава Міноборони Литви заявив, що має намір найближчим часом зустрітися з послами країн НАТО задля зміцнення безпеки Литви.
- До цього, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас зазначила, що країни Балтії ведуть перемовини з союзниками по НАТО про збільшення військових сил на їхній території, аби стримувати Росію.