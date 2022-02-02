Іспанська газета El País опублікувала відповіді щодо "гарантій безпеки" Російській Федерації від Сполучених Штатів Америки та Північноатлантичного альянсу (НАТО). У документах йдеться, що США готові вести переговори з Росією стосовно ракетних комплексів наземного базування або бойових сил.

Про це повідомляє видання El País.

Раніше представники адміністрації США заявляли, що не будуть публікувати документи, оскільки вважають, що це може ускладнити процес переговорів. Вони залишили це рішення на розсуд керівництва Росії. Після оприлюднених документів іспанською газетою речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що витік не є їхніми діями й відмовився далі коментувати. El Pais не повідомила, як отримала документи.

Вони є відповіддю Вашингтона з НАТО щодо “гарантій безпеки”, на вимоги, які висунула Росія. Серед них було неприйняття України та Грузії до блоку і його нерозширення на Східну Європу. Відповіді були надіслані через агресивні дії Росії — скупчення стотисячного війська навколо кордонів України, погрози щодо можливого вторгнення у разі невиконання вимог, кібератаки та решту елементів гібридної війни.

Ймовірно, у документі йдеться про можливі заходи щодо обмеження військових інцидентів, зокрема про не встановлення ракет “Томагавк” у Польщі та Румунії, які є членами блоку. На початку документу мовилося, що НАТО є оборонним альянсом і не становить загрози для Росії.

“Ми завжди прагнули до миру, стабільності й безпеки в євроатлантичному регіоні і цілісної Європи, вільної та мирної. Це залишається нашими цілями і нашим незмінним баченням”, – вказано в документі.

У документі не обговорюється питання включення України до НАТО. Але в ньому йдеться, що вони не проти вступити з Україною до окремого союзу. На це президент РФ Володимир Путін 1 лютого заявив, що “фундаментальні російські занепокоєння врешті були проігноровані” та у цьому питанні їх “кинули та обдурили”.

“Ми не побачили належного врахування трьох наших ключових вимог щодо запобігання розширенню НАТО, відмови від розміщення ударних об’єктів поблизу кордонів Росії і повернення військової інфраструктури блоку в Європі до стану 1997 року”, – сказав Путін.

Сполучені Штати та Північноатлантичний альянс закликали Росію негайно деескалувати ситуацію на кордоні з Україною. Ще у Східній Європі не розміщуватимуть ядерну зброю НАТО і США. Сторони нагадали щодо зобов’язання не розміщувати наступальні ракетні комплекси наземного базування та постійні сили з бойовим завданням на території України.

Російській Федерації запропонували діалог щодо контролю над озброєнням. Проте в обмін Росія має вивести миротворців із Криму, Придністров’я (Молдова), Південної Осетії й Абхазії (Грузія).

Зазначимо, що Російська Федерація заперечує, що планує вдертися в Україну, але продовжує нарощувати війська й перекидає іншу частину до Білорусі. Путін додав після викладеного, що сподівається знайти “врешті-решт” рішення, хоча визнав, що це буде непросто.