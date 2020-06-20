У понеділок, 22 червня, оперний театр "Лісео" в Барселоні дасть перший концерт після карантину, його глядачами стануть 2292 рослини.

Про це повідомляє The Guardian.

Струнний квартет виконає серенаду Джакомо Пуччіні “Хризантеми”. Концертом зможуть насолодитися і люди: він буде транслюватися в прямому ефірі.

За словами художнього керівника “Лісео” Віктора Гарсії де Гомара, “концерт для біоценозу” покликаний допомогти суспільству обміркувати поточний стан людства і оцінити наслідки пандемії, коли люди стали “аудиторією, позбавленою можливості бути аудиторією”.

Після концерту всі 2292 рослини подарують працівникам охорони здоров’я на знак вдячності за їх зусилля в боротьбі з коронавірусом.