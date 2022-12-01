Прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу надіслали лист з вибухівкою. Таку ж "посилку" отримало іспанське оборонне відомство та база військово-повітряних сил.

Про це повідомляє іспанський часопис El Mundo.

Зазначається, що спецслужби Іспанії нібито виявили посилку з бомбою на базі ВПС у Торрехон-де-Ардосі. Водночас вибуховий пристрій надіслали у міністерство оборони Іспанії.

Національна поліція проінформувала Національний суд про відправлення конверта з піротехнічними матеріалами Санчесу. Лист вже нейтралізований.

Крім того, 24 листопада такий же конверт відправили голові уряду. Спеціальні служби виявили завчасно небезпеку та знешкодили її.

Попередньою, пакунок 30 листопада два пакунки 1 грудня пов’язані між собою та мали один механізм.

Нагадаємо, що 30 листопада у Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що українське посольство в Іспанії отримало конверт із вибухівкою, внаслідок чого постраждав один співробітник.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Також він закликав владу Іспанії вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипломатичну установу.